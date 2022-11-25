SON DAKİKA | Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi

Son dakika haberi... Katıldığı PKK terör örgütü yanlısı televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine "kimyasal silah" iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi, bu kişilerin yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi istemiyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine de dava açtı.

7,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Şebnem Korur Fincancı hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Ficancı'nın konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvanı PKK silahlı terör örgütünün basın yayın araçlarından biri olan Medya Haber TV'de kullandığı, bu durumun ''suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde'' daha ağır şekline vücut verdiği kaydedildi.