SON DAKİKA | Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi

Son dakika haberi... Katıldığı PKK terör örgütü yanlısı televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine "kimyasal silah" iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi, bu kişilerin yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi istemiyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine de dava açtı.
7,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Şebnem Korur Fincancı hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Ficancı'nın konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvanı PKK silahlı terör örgütünün basın yayın araçlarından biri olan Medya Haber TV'de kullandığı, bu durumun ''suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde'' daha ağır şekline vücut verdiği kaydedildi.
BÜLTEN SUNUCUSUNUN KOD ADI VE ARANMASI BULUNUYOR
İddianamede, Medya Haber TV sunucusu olan ve hakkında kolluk birimleri tarafından aranma kaydı bulunan Selahattin Işıldak kod isimli Adnan Göksungur'un da şüpheliyi görebilecek şekilde ekrana baktığı, bu haliyle skype bağlantı üzerinden sadece sesle bağlantı yapılmadığı Fincancı'nın karşısındakini de gördüğü belirtildi. Canlı bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin çok sayıda resminin bulunduğu, söz konusu örgüt üyelerinin arka fondaki yazı kapsamında Irak'ın kuzey bölgesindeki Zap kesiminde Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğinin anlaşıldığı ancak bunun örgütsel saikle ve propaganda yapmak kastıyla "Zap'ta kimyasal silahla gerillalar katledildi." şeklinde arka fon resmi kullandığını kaydedildi.
VİDEO ÜZERİNDEN TEŞHİS KOYDU
Ana haberde spiker tarafından örgüt propagandasının yapıldığını bildiği halde canlı bağlantı yaparak benzer şekilde nerede, ne zaman, kim tarafından çekildiği belli olmayan, bir video görüntüsünü izlendiğini iddia eden Fincancı'nın adli tıp uzmanı sıfatıyla uyumsuz olacak şekilde sadece kaynağı belirsiz bir video üzerinden tıbbi teşhis ve tanı koyduğu vurgulandı. Aynı zamanda Fincancı'nın bu durumun Minesota Protokolü kapsamında olay yerinde incelenmesi gerektiği şeklinde kendisinin de çelişkili söylemlerde bulunduğu belirtildi. Fincancı'nın olay yerinde incelenmesi gereken önemli bir husus hakkında sadece video izleyerek kanaatte bulunulmasının ve "katledildi şeklinde" haber yapılan bir canlı bağlantıda dile getirilmesinin terör örgütü propagandası suçu açısından kuvvetli bir suç unsuru teşkil ettiği kaydedildi.
GÖREV TANIMI BU DEĞİL
Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı olarak seçildiği ve halen görevde olduğunun vurgulandığı iddianamede, Fincancı'nın başkanlığını yaptığı birliğin görevi tanımının ''tabipler arasındaki mesleki dayanışmayı ve meslek mensuplarının yararlarını korumak'' şeklinde belirtildiği ancak "Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı" olarak isminin terör örgütü propagandası suçuna konu video paylaşımında yazıldığı vurgulandı.
Fincancı'nın hekimlik kimliği açısından ulusal ve uluslararası boyutta yayın yapan örgütle irtibatlı haber kanalında yine propaganda suçunun illegal faaliyetlerinin legal bir sıfata haiz bir tabip kişi üzerinden sözde kimyasal silahlar kullanıldığı iddiası ile sözde ana haber canlı yayınında tartışarak PKK silahlı terör örgütü üyelerinin silahlı eylemlerinin meşru göstermeye çalıştığı da vurgulandı.