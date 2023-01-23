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Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:42 Son Güncelleme: 23.1.2023 12:02

Liderlerin 'Saraçhane' çelişkisi! Kılıçdaroğlu 'Beni aramadı' dedi ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği karar sonrası Saraçhane'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini aramadığını belirtmişti. Saraçhane hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, o gün Saraçhane'ye giderken bütün liderleri aradığını söyledi. Altılı masada yer alan ortaklarını da eleştiren Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber Saraçhane'de gerçekleştirdikleri miting sonrası genel başkanlarla aynı duyguyu yakalayamadıkalarını belirtti.

Liderlerin ’Saraçhane’ çelişkisi! Kılıçdaroğlu ’Beni aramadı’ dedi ama...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İmamoğlu'nun mahkeme kararının ardından Saraçhane'ye geçmesi ve sevinçli pozlar vermesi dikkat çekmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında 'Akşener sizi aradı mı?' sorusuna 'Hayır' cevabını verdi.

'AKŞENER KONUYLA ALAKALI ARAMADI'

Kılıçdaroğlu, Halktv'de katıldığı programda Akşener'in Saraçhane'ye gitmesine ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Davutoğlu aradı ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Kendisi Saraçhane'ye gitmek istediğini belirtti. Ekrem Bey'e de Saraçhane'de bir miting yapalım dedim" ifadelerini kullandı. Ardından 'Akşener sizi aradı mı?' sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Hayır aramadı" dedi.

ÖZEL UÇAKLA ACİL İSTANBUL'A DÖNMÜŞTÜ...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava, hapis cezası ile karara ulaşınca, altılı masa ortakları arasında kriz yaşanmış, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hemen Ankara'dan İstanbul'a yönelerek İmamoğlu ile Saraçhane'de miting düzenlemişti.

Bu sırada Almanya'da olan Kemal Kılıçdaroğlu da tarifeli uçakla gittiği Almanya ziyaretini yarıda keserek özel uçakla acil olarak İstanbul'a dönmüştü.

AKŞENER'DEN SARAÇHANE YORUMU: TÜM LİDERLERİ ARADIM

Sözcü Gazetesi'ne konuşan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı neden bu kadar öne çıkardığına ilişkin soruya yanıt verdi. Akşener ayrıca, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verilen ceza kararı sonrası İstanbul'a gitmesi ve Saraçhane'deki buluşmayı da değerlendirerek "Bütünleşmeyi sağlayamadık" dedi.

"TÜM LİDERLERİ ARADIM: HEPSİNE GİDELİM DEDİM"

"Ben iki arkadaşımız nezdinde diğer belediye başkanlarımıza dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu belediye başkanları elbette CHP'li başkanlar. Ancak Millet İttifakı'nın adayları oldular. Onların başarısızlığı bize yazar. Hem Mansur Bey'in tehdit altında olduğunu düşünüyorum hem İmamoğlu'na yapılan hepimize yapıldı. O yüzden o gün Saraçhane'ye giderken bütün liderleri aradım. Hepsine 'gidelim' dedim.

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Liderlerin 'Saraçhane' çelişkisi! Kılıçdaroğlu 'Beni aramadı' dedi ama...
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