Liderlerin ’Saraçhane’ çelişkisi! Kılıçdaroğlu ’Beni aramadı’ dedi ama...

"TÜM LİDERLERİ ARADIM: HEPSİNE GİDELİM DEDİM"

"Ben iki arkadaşımız nezdinde diğer belediye başkanlarımıza dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu belediye başkanları elbette CHP'li başkanlar. Ancak Millet İttifakı'nın adayları oldular. Onların başarısızlığı bize yazar. Hem Mansur Bey'in tehdit altında olduğunu düşünüyorum hem İmamoğlu'na yapılan hepimize yapıldı. O yüzden o gün Saraçhane'ye giderken bütün liderleri aradım. Hepsine 'gidelim' dedim.

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