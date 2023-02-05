İngiliz The Guardian’dan küstah çağrı: Hedefte yine Başkan Erdoğan var

NUMAN KURTULMUŞ'TAN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Batı'nın artan saldırılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. The Guardian'ın skandal makalesine tepki gösteren Numan Kurtulmuş, bu tür haberleri şiddetle kınadıklarını ve reddetiklerini belirtti.

Kurutlmuş şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir.

The Guardian'da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı; gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı ahlaksız bir tetikçi "muhabir"in hezeyanlarıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye'den korkmaya devam edin diyoruz…"

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