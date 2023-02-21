O binanın mühendisi CHP’li belediyede müdür çıktı! Mete Apartmanı’nda 12 kişi hayatını kaybetmişti...

CEZAEVİNE KONULDU

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mete, nöbetçi mahkemece tutuklanırken, firari olan bir müteahhit de her yerde aranıyor. Muzaffer Mete ismini, Adana kamuoyu yakından tanıyor. CHP'li Ceyhan ilçe Belediyesi'nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Mete'nin, Belediye Başkanvekili Hülya Erdem'in de özel ekibinde yer aldığı belirtildi.

AĞABEYİ ZEYDAN KARALAR'IN BAŞDANIŞMANI

Bir dönem CHP Adana İl Başkanlığı bünyesinde İl Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yapan Muzaffer Mete, 2017 yılında da yine CHP Çukurova İlçe Başkanlığı'na aday olmuş, ancak kazanamamıştı. Yerel bir gazetede de köşe yazıları kaleme alan Mete'nin ağabeyi Rıza Mete'nin de CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ına başdanışmanlığını yapıyor.

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