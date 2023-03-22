Mansur Yavaş’ın teklifine yanıt geldi! Babacan’dan 6’lı koalisyona tehdit niteliğinde sözler: Geriye gidersek...

6'lı koalisyon seçimler öncesi kriz üstüne kriz yaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından çatırdayan masa, bu kez de Mansur Yavaş'ın açıklamalarının ardından çatırdadı.
MANSUR YAVAŞ: SADECE İMAMOĞLU İLE BEN YARDIMCI OLAYIM
Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin masadan ayrılmasının ardından kendisi ve İmamoğlu için gelen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı önerisine değinerek, "Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın." dedi.
ALİ BABACAN'DAN SERT TEPKİ: KAZAK SÖKÜLÜR
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın bu sözlerine sert tepki gösterdi.
Mansur Yavaş'ın teklifine yanıt geldi! Babacan'dan 6'lı koalisyona tehdit niteliğinde sözler | Video
"Bu fikir belki pazartesi günkü toplantıdan önce konuşulmuş olabilir." diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü. "Ama masaya böyle bir hiç gelmedi. Biz masaya oturduğumuz gelen öneri, 2 belediye başkanının da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağıydı. O fikir belki kendi aralarında konuşulmuş olabilir. Uzlaşı sisteminde imzayı atarsınız ileriye gidersiniz. Geri geri gitmeye başladığınızda kazak sökülür. Mutabakatla çalışan metinde bantı geri sarmazsınız."
AKŞENER-BABACAN KAVGASI
İyi Parti Genel Başkanı daha önce masayı dağıtmış ancak 1 gün sonra masaya geri dönmüştü. Masaya döndük sonra Akşener masayı yine dağıttı. CHP'li Gazeteci Barış Yarkadaş o anları,
Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?
KOALİSYONA LİSTE RESTİ
Akşener masaya ikinci kez döndükten sonra yaşananları Yarkadaş şöyle aktarıyor:
Davutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.