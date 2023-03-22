Mansur Yavaş’ın teklifine yanıt geldi! Babacan’dan 6’lı koalisyona tehdit niteliğinde sözler: Geriye gidersek...

MANSUR YAVAŞ: SADECE İMAMOĞLU İLE BEN YARDIMCI OLAYIM

Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin masadan ayrılmasının ardından kendisi ve İmamoğlu için gelen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı önerisine değinerek, "Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın." dedi.