Mansur Yavaş’ın teklifine yanıt geldi! Babacan’dan 6’lı koalisyona tehdit niteliğinde sözler | Video
6'lı koalisyonda krizler devam ederken, Babacan'dan Mansur Yavaş'ın sözlerine tehdit niteliğinde sözler geldi. Mansur Yavaş yaptığı bir açıklamada, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın." dedi. Yavaş'ın bu sözlerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan sert tepki geldi.
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