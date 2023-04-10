Haberler Gündem Haberleri YPG/PKK'ya operasyona karşı çıktı, CHP listesinden başköşeyi kaptı! İşte o skandal paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 10.4.2023 11:32 Son Güncelleme: 10.4.2023 11:43

YPG/PKK'ya operasyona karşı çıktı, CHP listesinden başköşeyi kaptı! İşte o skandal paylaşımlar...

CHP'nin milletvekili listesindeki FETÖ ve PKK lehine destek mesajları atan isimlerin yer alması dikkat çekiyor. Okan Konuralp, Hacer Foggo gibi isimlerin ardından Namık Tan isminin paylaşımları da dikkat çekti. Namık Tan'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari FETÖ imamı Emre Çelik ve bir diğer firari FETÖ imamı Faruk Taban ile fotoğrafları ortaya çıktı. Tan, Türkiye'nin güvenliği için aldığı S-400 hava savunma sistemlerine karşı çıkmış, YPG/PKK'ya karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na da, "Huzurla uyuyabildiğimiz gün kalmadı." diyerek tepki göstermişti.

YPG/PKK’ya operasyona karşı çıktı, CHP listesinden başköşeyi kaptı! İşte o skandal paylaşımlar...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari FETÖ imamı Emre Çelik ve Faruk Taban ile boy boy fotoğrafları bulunan, daha önce YPG/PKK'ya karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ve S-400 hava sistemi alımına karşı çıkan Namık Tan, CHP İstanbul 2.bölge 1.sıradan aday gösterildi. Tan'ın FETÖ bağlantısı ve terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan harekata karşı çıkan paylaşımlarının ortaya çıkması büyük tepki yarattı. CHP listesinden aday gösterilen Okan Konuralp ve Hacer Foggo gibi isimlerin de PKK terör örgütünü öven paylaşımları ortaya çıkmıştı.

ESKİ BÜYÜKELÇİ NAMIK'TAN CHP'NİN LİSTESİNDE BAŞKÖŞEDE

İsrail ve ABD Büyükelçiliği görevlerini yürütmüş Namık Tan, CHP listelerinde başköşeden yer buldu. Tan, İstanbul 2.bölge 1.sıradan aday gösterildi.

FETÖ ELEBAŞI VE FİRARİLERLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Tan'ın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari FETÖ imamları Emre Çelik ve Faruk Taban ile fotoğrafları ortaya çıktı. FETÖ ile bağlantılı Tan'ın CHP listelerinde başköşede yer bulması büyük tepki çekti.

FIRAT KALKANI HAREKATI'NA DA KARŞI ÇIKMIŞTI

Suriye'nin kuzeyinde devletçik kurma hayalindeki YPG/PKK'ya yönelik sınırları korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, CHP'den başköşeyi kapan Namık Tan'ı rahatsız etmişti. Tan, TSK'nın Suriye Kuzeyi'ne düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtı'na "Huzurla uyuyabildiğimiz gün kalmadı" diye tepki göstermişti.

S-400 ALIMINA DA KARŞI

Tan'ın söylemleri ile Kılıçdaroğlu sonrası dönüşen CHP'nin söylemleri birbiri ile büyük benzerlik gösteriyor. CHP'nin KHK'lar ile ihraç edilen FETÖ'cüleri görevlerine iade etme vaadi kamuoyuna bizzat Kılıçdaroğlu tarafından duyurulmuştu. Yine bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YPG/PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini, Türkiye'ye saldıracaklarına inanmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu ve A Takımı'nın kararı ile sınır ötesi operasyonlar için Meclis'ten geçmesi gereken tezkereye 'hayır' oyu verilmişti.

Tan ile CHP'nin söylemlerinin örtüştüğü bir başka nokta ise S-400 alımı oldu. Türkiye'nin ulusal güvenliği için aldığı S-400'lere Tan, ABD ile ilişkilerin bozulacağı gerekçesi ile karşı çıkmıştı.

Tan, bu konuda şu paylaşımları yapmıştı:

S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir. Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız.

F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimize ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız.

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YPG/PKK'ya operasyona karşı çıktı, CHP listesinden başköşeyi kaptı! İşte o skandal paylaşımlar...
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