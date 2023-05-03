Selahattin Demirtaş kendisine özgürlük vadeden Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı: Benim oyum sizedir

KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği "6-7 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.

CHP lideri daha önce de "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.