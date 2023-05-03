Selahattin Demirtaş kendisine özgürlük vadeden Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı: Benim oyum sizedir

HDP'nin ve Kandil'in desteğini alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan net mesaj geldi. Demirtaş 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyledi.
"BENİM OYUM SİZEDİR SAYIN KILIÇDAROĞLU"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nu şimdiden Cumhurbaşkanı ilan etti ve "Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.
Demirtaş, açıklamasını "Benim oyum sizedir, Sayın Kılıçdaroğlu" sözleri ile tamamladı.
KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VAADİ
Seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği "6-7 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.
7'li Koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu:— Sabah (@sabah) April 29, 2023
"Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete." pic.twitter.com/OW0EGvQA9F
CHP lideri daha önce de "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.
UMUTLARINI KILIÇDAROĞLU'NA BAĞLADILAR
"PKK terör örgütü değildir", "Kürdistan kurulacak" "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz" sözleri ile de bilinen Demirtaş, bir dönem özellikle muhalif medya organları tarafından "demokrasi kahramanı" ilan edilmeye çalışılmıştı. Edirne'de tutuklu bulunan ve 6-7 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş, demir parmaklıklardan kurtulabilmek için umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladı.
6-7 EKİM OLAYLARININ FİTİLİNİ ATEŞLEMİŞTİ
Kamuoyunda Kobani olayları olarak da bilinen 6-7 Ekim olaylarının baş sorumluları arasında Selahattin Demirtaş da yer alıyor. Demirtaş, bölge halkını sokağa dökerek karşı karşıya getirirken, çıkan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti.
YASİN BÖRÜ KURBAN ETİ DAĞITIRKEN PKK'LILAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenlerden biri de Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde kurban eti dağıtan Yasin Börü'ydü. Yüzleri maskeli PKK sempatizanları tarafından Börü ile birlikte Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökgüz bıçaklanıp kurşunlandıktan sonra, balkondan atılıp üzerlerinden arabayla geçilerek öldürüldü.
HDP ADAY ÇIKARMADI, KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİ
HDP, 6'lı koalisyona katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıkladı. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardında yaptığı işbirliğinin ardından HDP'nin şartlarını kabul etmişti. HDP de bu şartlar doğrultusunda aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti.
KILIÇDAROĞLU'NA KANDİL'DEN DESTEK YAĞIYOR
Öte yandan terör örgütü PKK elebaşlarından da Kılıçdaroğlu'na her geçen gün destek mesajları yağıyor. Eli kanlı elebaşı Bese Hozat, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
Terörist Cemil Bayık da açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin çağrısı yaptı. Terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık, "AKP-MHP iktidarının saldırılarına karşı herkese çağrım bu saldırılara sandıkta misliyle karşılık vermeleridir. Bu zihniyet sandıkta bitirilmeli. Halkların başına bela olan bu zihniyet görülmeli. dedi.