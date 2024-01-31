Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na dert yandı: Beni İmamoğlu’ndan kurtarın...

"GENEL BAŞKANIM LÜTFEN BENİ BU ADAMDAN KURTARIN"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Enver Aysever, kendi hesabında yaptığı canlı yayında, iki liderin görüşmesindeki bir detayı paylaştı. Aysever; bildiğim, emin olduğum bir şey var. Özgür Bey ile Kemal Bey'in yaptığı ikili görüşmede, Özgür Bey diyor ki, 'Genel Başkanım lütfen beni bu adamdan kurtarın.' Şaka gibi geliyor değil mi? Ama gerçek… İstedikleri kadar yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım. Kemal Bey'e pişman olduğunu, Ekrem Bey'in başına bela olduğunu ve parti kültürünü bilmediğini söylüyor.

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