Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na dert yandı: Beni İmamoğlu’ndan kurtarın...

CHP'de yeni Genel Başkan Özgür Özel'in otorite oluşturma çabaları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dönüyor.
CHP'DE KAOSA DÖNÜŞTÜ
31 Mart yerel seçimlerine çok kısa bir süre kaldı. Partiler yerel seçimler için adaylarını belirlerken bu süreç CHP'de kaosa dönüştü. CHP'de değişen Genel Merkez yönetimiyle İstanbul ekibinin güç çekişmesine girişmesi partide krize yol açıyor.
'KIRMIZI ÇİZGİM' DEDİ UYGULAMADI
CHP'de "aday belirleme mesaisi" entrikalarla devam ederken açıklanamayan adaylıklar parti tabanında da rahatsızlıklara neden oluyor. Ekrem İmamoğlu tarafı özellikle İstanbul olmak üzere birçok yerde kendisine yakın isimleri aday listesine yazdırıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise seçilmeden önce kırmızı çizgim dediği vaadi olan ön seçim kararını uygulamaktan imtina ediyor.
KILIÇDAROĞLU-ÖZEL GÖRÜŞMESİNDE KONU 'İMAMOĞLU'
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler başta olmak üzere güncel siyasi konular hakkında fikir alışverişi yaptığı öğrenildi.
Görüşme, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin görseller paylaşıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise herhangi bir ayrıntı verilmedi.
"GENEL BAŞKANIM LÜTFEN BENİ BU ADAMDAN KURTARIN"
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Enver Aysever, kendi hesabında yaptığı canlı yayında, iki liderin görüşmesindeki bir detayı paylaştı. Aysever; bildiğim, emin olduğum bir şey var. Özgür Bey ile Kemal Bey'in yaptığı ikili görüşmede, Özgür Bey diyor ki, 'Genel Başkanım lütfen beni bu adamdan kurtarın.' Şaka gibi geliyor değil mi? Ama gerçek… İstedikleri kadar yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım. Kemal Bey'e pişman olduğunu, Ekrem Bey'in başına bela olduğunu ve parti kültürünü bilmediğini söylüyor.