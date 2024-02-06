Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelir gelmez hain terör saldırısının gerçekleştiği İstanbul Adliyesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası Yerlikaya basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri katıldı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan Adliye'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama: 40 gözaltı

GBT ESNASINDA KADIN TERÖRİST POLİSE BİBER GAZI SIKARAK ATEŞ ETMİŞ

Bakan Yerlikaya, teröristlerin metrobüsten indikten sonra üst geçitte görevli polis memurları tarafından GBT yapmak için durdurulduklarını söyleyerek, "Kadın terörist önce biber gazı sıkmış ardından da silahla ateş etmeye başlamıştır. Buradaki bir polisimiz maalesef yaralanmıştır. Teröristler Çağlayan Adliyesi C blok istikametine doğru koşmuş. Burada çıkan çatışmada her iki terörist de kahraman polislerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bir vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateşle maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. 3 polis memurumuz, 3 vatandaşımız yaralandı. Tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZ DURMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya, "Bugün 6 Şubat depreminin yıl dönümü. Aynı zamanda mübarek Miraç gecesi. Biz deprem şehitlerimizin acısını yaşarken bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundular. Ama biz durmayacağız. Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğmaya devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

GÖZALTI SAYISI 40'A YÜKSELDİ

Yerlikaya, saldırı sonrası 25 adrese operasyon düzenlendiğini belirterek, "40 şahıs gözaltına alındı ve operasyonlarımız devam ediyor. 22 Haziran 2023'ten itibaren 335 sol terör örgütlerine operasyon düzenlenmiştir. 269 DHKP/C terörist gözaltına alınmıştır. Bunlardan 30'u tutuklu, 137 adli kontrol, 6'sı ise etkisiz hale getirilmiştir. Bakanımızın şahsında çalışan tüm arkadaşlarımızı milletimizin emrinde olan bütün arkadaşlarımızın geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç paylaşımında, "İstanbul Adalet Sarayımızda, hain terör saldırısı girişiminin gerçekleştiği olay yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldık. Teröristleri, alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menfur saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürmektedir. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan, ülkemizin huzurunu bozmak isteyen hiçbir eylem ve girişim asla amacına ulaşamayacaktır. Adalet camiamıza, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.