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Giriş Tarihi: 28.2.2024 10:50

28 Şubat zulmünü böyle savundu: İyi ki 28 Şubat olmuş…

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat postmodern darbenin üzerinden 27 yıl geçti. Ancak 28 Şubat zihniyeti hala silinemedi. Kadıköy’de bir vatandaş, başörtüsü nedeniyle üniversite kapılarından dönmek zorunda bırakılan, yarıda kalan hayatlarıyla mağdur olan vatandaşlara aldırmadan, Sabah mikrofonlarına, ‘’iyi ki 28 Şubat yaşanmış’’ dedi. Açıklamaları ise 28 Şubat zihniyetinin hala silinemediğini ortaya koydu.

28 Şubat zulmünü böyle savundu: İyi ki 28 Şubat olmuş…

Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 27 yıl geçti. Kadınların başörtülü olduğu için eğitim hakkının elinden alındığı, inancın kamusal alanlarda silindiği, başörtüyü ''irtica'' olarak adlandırarak, başörtülü kadınları toplumda hedef haline getiren 28 Şubat zihniyeti, birçok mağduriyete ve gözyaşına neden oldu.

28 Şubat zulmünü böyle savundu: İyi ki 28 Şubat olmuş… | Video

Milletin iradesi ise ''1000 yıl sürecek'' denilen 28 Şubat zihniyetinin karşısında durdu ve alınan haklar geri alındı. Ancak aradan geçen 27 yıla rağmen izleri hala silinemedi.

''28 ŞUBAT İYİ Kİ YAŞANMIŞ''
İstanbul Kadıköy'de Sabah muhabirinin mikrofonuna konuşan bir vatandaşın, muhabirin 28 şubat sorusuna '' iyi ki yaşanmış'' demesi hayrete düşürdü. Zalim uygulamayı utanç verici sözlerle savunan vatandaş pes dedirtti.

''28 ŞUBAT'I SAVUNUYORSAM NEDENİ BELLİ''
Muhabirin ''neden'' sorusuna '' iyi ki olmuş diyorsam nedeni belli'' dedi. Konuşmasının devamında zalim uygulamayı destekleyerek, ''Dışarıda istedikleri gibi dolaşsınlar ama üniversitelerde, devlet dairelerinde başörtüsüyle olmasınlar'' diyerek, halkın dini değerlerini yasaların aşağısında tutmakla kalmadı, başörtülülere verilen yasal hakkın da yanlış olduğunu düşünerek, yasakların olması gerektiğine dair konuştu.

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28 Şubat zulmünü böyle savundu: İyi ki 28 Şubat olmuş…
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