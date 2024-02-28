Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 27 yıl geçti. Kadınların başörtülü olduğu için eğitim hakkının elinden alındığı, inancın kamusal alanlarda silindiği, başörtüyü ''irtica'' olarak adlandırarak, başörtülü kadınları toplumda hedef haline getiren 28 Şubat zihniyeti, birçok mağduriyete ve gözyaşına neden oldu.

28 Şubat zulmünü böyle savundu: İyi ki 28 Şubat olmuş… | Video

Milletin iradesi ise ''1000 yıl sürecek'' denilen 28 Şubat zihniyetinin karşısında durdu ve alınan haklar geri alındı. Ancak aradan geçen 27 yıla rağmen izleri hala silinemedi.