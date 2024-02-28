Video Haber 28 Şubat zulmünü böyle savundu: İyi ki 28 Şubat olmuş… | Video
28 Şubat zulmünü böyle savundu: İyi ki 28 Şubat olmuş… | Video

28 Şubat zulmünü böyle savundu: İyi ki 28 Şubat olmuş… | Video

28.02.2024 | 10:02

28 Şubat Postmodern Darbesi’nin üzerinden tam 27 yıl geçti. Zulmü hala savunanlar ise ne yazık ki var. Kadıköy’de mikrofon uzattığımız bir vatandaş, “İyi ki 28 Şubat var” diyerek o dönemki zulmü savundu.

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