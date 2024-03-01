İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan oğlunun Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından sebepsiz yere işten çıkartıldığını kaydeden bir baba, "Oğlumu Büyükşehir Belediyesinden çıkardılar. 7 yıl çalışmıştı oğlum. Edirnekapı Zabıta Daire Başkanlığı'nda yemekhanede çalışıyordu. Çocuğumun 7 yıllık emeğini hiçe sayıldı" dedi.

2019'da Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaş isyan etti: "Elimi kesseydim de o mührü basmasaydım" | Video

ŞU ELİMİ KESSEYDİM DE BEN O MÜHRÜ BASMASAYDIM

Bu sözler üzerine konuşan Göksu, "Yaklaşık 23 bin kişi attılar. Hani liyakat… Hani partizanlık olmayacaktı?" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine oğlunun çıkartıldığını belirten baba, "Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. Diyorum ki; şu elimi kesseydim de ben o mührü basmasaydım" diyerek yanıt verdi.