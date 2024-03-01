2019'da Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaş isyan etti: "Elimi kesseydim de o mührü basmasaydım" | Video

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaptığı esnada 2019 yılında Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğini belirten bir vatandaşla karşılaştı. İmamoğlu başkanlığındaki CHP’li yönetim tarafından oğlunun 7 yıllık emeği hiçe sayılarak işten çıkartıldığını belirterek, “Şu elimi kesseydim de ben o mührü Ekrem İmamoğlu’na basmasaydım” dedi. Göksu da, Kurum’un CHP’li yönetim tarafından çıkartılanları işe iade etme vaadini hatırlatarak, “Bu sefer Murat Kurum. Murat Kurum Başkan gelecek onlar düzelecek” dedi.