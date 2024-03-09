Kılıçdaroğlu’ndan ‘Geliyorum’ mesajı! “Siyasete devam edin” çağrılarına CHP’yi karıştıracak yanıt

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" ÇAĞRISI

Partideki iç krizin ateşi ise hala sönmedi. 31 Mart yerel seçimleri sonrasına yönelik olarak "olağanüstü kurultay" talebinin yüksek sesle dillendirildiği partide Kılıçdaroğlu'nun ofisine ziyaretler arttı.Geçtiğimiz haftalarda mevcut PM üyelerinden, üstü çizilen belediye başkanlarına kadar birçok isim Kılıçdaroğlu ile görüştü. Aday gösterilmeyen belediye başkanlarının hem telefonla hem de yüz yüze yaptıkları görüşmelerde mevcut yönetimden rahatsızlıklarını dile getirerek Özel'i şikayet ettiği ve olağanüstü kurultay taleplerini dile getirdiği bildirildi.