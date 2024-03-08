Giriş Tarihi: 08.03.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
07:37
Özgür Özel'in tek şansı Mansur Yavaş! Hele bir de İmamoğlu kaybederse...
Melih Altınok kriz, tartışma ve çekişmelerle kaynayan CHP'de işlerin Özgür Özel adına hiç de iyiye gitmediğini değerlendirdi. 6'lı koalisyondan bu yana tüm ortaklıkların temelinde Erdoğan'ı değil birbirlerini ekarte etme derdinde olan yapının kendi kendini bitirdiğini aktaran Altınok "Özel'in koltuğunu korumak için tek şansı Mansur Yavaş" dedi ve ekledi: "Hele bir de İmamoğlu kaybederse..."