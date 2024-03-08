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Haberler Galeri Özgür Özel'in tek şansı Mansur Yavaş! Hele bir de İmamoğlu kaybederse...
Giriş Tarihi: 08.03.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 07:37

Özgür Özel'in tek şansı Mansur Yavaş! Hele bir de İmamoğlu kaybederse...

Melih Altınok kriz, tartışma ve çekişmelerle kaynayan CHP'de işlerin Özgür Özel adına hiç de iyiye gitmediğini değerlendirdi. 6'lı koalisyondan bu yana tüm ortaklıkların temelinde Erdoğan'ı değil birbirlerini ekarte etme derdinde olan yapının kendi kendini bitirdiğini aktaran Altınok "Özel'in koltuğunu korumak için tek şansı Mansur Yavaş" dedi ve ekledi: "Hele bir de İmamoğlu kaybederse..."

MELİH ALTINOK
Özgür Özel’in tek şansı Mansur Yavaş! Hele bir de İmamoğlu kaybederse...

Çok değil birkaç ay önce ele ele pozlar verip kuracakları 6'lı masa koalisyonu için oy isteyenlerin bugün içinde bulundukları durum, Türkiye'nin 28 Mayıs'ta nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünün kanıtı.

Özgür Özel’in tek şansı Mansur Yavaş! Hele bir de İmamoğlu kaybederse...

Zira masaya otururken dertlerinin Erdoğan'ı değil birbirlerini ekarte etmek olduğunu itiraf ediyorlar.

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Özgür Özel’in tek şansı Mansur Yavaş! Hele bir de İmamoğlu kaybederse...

Bizlerin zamanında yaptığı uyarıları "yandaşlık" diye yorumlayan CHP medyası, şimdi yazdıklarımızı, söylediklerimizi harfiyen tekrarlıyor.
Tablo ortada...

Özgür Özel’in tek şansı Mansur Yavaş! Hele bir de İmamoğlu kaybederse...

Masanın günah keçisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bırakmadım" dediği siyasete fiilen dönmesi için tek şansı, kendisini tasfiye edenlerin 31 Mart'ta hezimete uğraması.

Özgür Özel’in tek şansı Mansur Yavaş! Hele bir de İmamoğlu kaybederse...

Akşener, dün adayına oy istediği CHP'nin DEM'le beraber hareket ettiğini, cilaladığı Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın ne kadar güvenilmez, tehlikeli karakterler olduğunu anlatıyor.

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