Erzincan İliç’teki heyelan faciasıyla ilgili yeni gelişme: İşçilerin kullandığı araca ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde altın madeni sahasından istiflenen tonlarca toprak kaydı. Heyelanın meydana geldiği anda 9 işçi sahadaydı ve o işçiler için arama kurtarma çalışmaları bir aydır sürüyordu.

33'NCÜ GÜNDE İŞÇİLERİN ARACINA ULAŞILDI

Günlerdir süren arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bugün maden sahasından yeni görüntüler geldi. Görüntülerde, acı olayın ardından 33'ncü günde işçilerin kullandığı araca ulaşıldı.

İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı | Video

İLİÇ'TEKİ MADEN FACİASINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen maden kazasında 9 işçi toprak altında kalmıştı. Faciaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.

Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video