İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı | Video 16.03.2024 | 16:01 Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayı sonrasında toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. Olayın bugün 33 gününde toprak altında kalan pikaba ulaşıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Maden sahasında toprak kaldırma çalışması sürdürülürken bugün toprak altında kalan pikaba ulaşıldı. Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.