Video Yaşam İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı | Video
İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı | Video

İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı | Video

16.03.2024 | 16:01

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayı sonrasında toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. Olayın bugün 33 gününde toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Maden sahasında toprak kaldırma çalışması sürdürülürken bugün toprak altında kalan pikaba ulaşıldı. Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli’de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi | Video 01:33
Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi | Video 16.03.2024 | 16:24
İşe gitmek için evden çıkan kadın pusu kurularak öldürüldü | Video 01:02
İşe gitmek için evden çıkan kadın pusu kurularak öldürüldü | Video 16.03.2024 | 16:23
İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı | Video 01:55
İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı | Video 16.03.2024 | 16:01
Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı | Video 00:49
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı | Video 16.03.2024 | 15:03
Diyarbakır’da çarpışan iki araçtan biri alev aldı | Video 00:36
Diyarbakır’da çarpışan iki araçtan biri alev aldı | Video 16.03.2024 | 14:52
Yüksekova’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi | Video 01:26
Yüksekova’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi | Video 16.03.2024 | 14:03
Bursa’da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçildi | Video 01:16
Bursa’da kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçildi | Video 16.03.2024 | 13:42
Beylikdüzü’nde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı: O anlar kamerada | Video 00:34
Beylikdüzü’nde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı: O anlar kamerada | Video 16.03.2024 | 13:06
1 kişinin öldüğü feci kazada, çarpmanın etkisiyle 2 yayanın havaya uçtuğu anlar kamerada | Video 01:51
1 kişinin öldüğü feci kazada, çarpmanın etkisiyle 2 yayanın havaya uçtuğu anlar kamerada | Video 16.03.2024 | 12:53
Bağcılar’da çaldıkları motosikletle cep telefonunu böyle gasp ettiler | Video 01:00
Bağcılar’da çaldıkları motosikletle cep telefonunu böyle gasp ettiler | Video 16.03.2024 | 12:45
Yayla’dan Günün Menüsü; Buğdaylı Çoban Salata, Etli Kuru Fasulye, Nohutlu Pilav 00:56
Yayla'dan Günün Menüsü; Buğdaylı Çoban Salata, Etli Kuru Fasulye, Nohutlu Pilav 16.03.2024 | 12:44
Karşı şeride geçip otobüse çarptı: Kaza anı kamerada | Video 00:31
Karşı şeride geçip otobüse çarptı: Kaza anı kamerada | Video 16.03.2024 | 11:47
Diyarbakır’da yasadışı bahis çetesine ‘Sibergöz-24’ operasyonu: 25 tutuklama | Video 01:43
Diyarbakır’da yasadışı bahis çetesine ‘Sibergöz-24’ operasyonu: 25 tutuklama | Video 16.03.2024 | 11:00
Kadıköy D-100 karayolunda zincirleme kaza araç içi kamerasında | Video 00:10
Kadıköy D-100 karayolunda zincirleme kaza araç içi kamerasında | Video 16.03.2024 | 11:01
Matbaa fabrikasında korkutan yangın | Video 01:17
Matbaa fabrikasında korkutan yangın | Video 16.03.2024 | 10:52
‘Terör soruşturması’ yalanıyla telefon dolandırıcılığı yapanlara ‘Jetlag’ operasyonu: 18 gözaltı 01:46
‘Terör soruşturması’ yalanıyla telefon dolandırıcılığı yapanlara ‘Jetlag’ operasyonu: 18 gözaltı 16.03.2024 | 10:05
Yılanlar Grubu çetesi operasyonunda 13 tutuklama | Video 01:38
"Yılanlar Grubu" çetesi operasyonunda 13 tutuklama | Video 16.03.2024 | 09:36
Edirne’de dur ihtarına uymayan hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalandı | Video 02:24
Edirne’de dur ihtarına uymayan hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalandı | Video 16.03.2024 | 08:37
Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada | Video 02:23
Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada | Video 16.03.2024 | 08:36
Esenyurt’ta dehşet anları kamerada... Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 02:27
Esenyurt’ta dehşet anları kamerada... Husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 16.03.2024 | 08:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA