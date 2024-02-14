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Haberler Yaşam Son dakika: Erzincan'da maden sahasında heyelan! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp
Giriş Tarihi: 14.02.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 08:18

Son dakika: Erzincan'da maden sahasında heyelan! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

Son dakika haberi: Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise bölgeye 9 ilden arama kurtarma ekibi gönderildiği belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maden ocağındaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HASAN ÇAKMAK
Özgür ÖZDEMİR
Son dakika: Erzincan’da maden sahasında heyelan! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

Son dakika haberi: Erzincan'daki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Son dakika: Erzincan’da maden sahasında heyelan! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

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Son dakika: Erzincan’da maden sahasında heyelan! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

BAŞKAN ERDOĞAN TÜM İMKANLARIN SEFERBER EDİLMESİNİ İSTEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, Başkan Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.

Başkan Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Son dakika: Erzincan’da maden sahasında heyelan! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

BAKAN YERLİKAYA: 9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "667 çalışandan 9 kişiye ulaşılamıyor. Kayma yer altında değil yer üstünde yaşandı. 8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana aktı. Zamanla yarışıyoruz 400 personelle arama kurtarma çalışması sürdürülüyor" dedi.

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Son dakika: Erzincan’da maden sahasında heyelan! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

VALİ AYDOĞDU: TOPRAK ALTINDA KALAN ÇALIŞANLAR VAR

Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şunları söyledi: Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk.

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