Son dakika: Erzincan’da maden sahasında heyelan! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp

VALİ AYDOĞDU: TOPRAK ALTINDA KALAN ÇALIŞANLAR VAR

Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şunları söyledi: Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk.