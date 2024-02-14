Video Yaşam Erzincan’daki maden sahasında toprak kaymasının yeni görüntüleri | Video
Erzincan’daki maden sahasında toprak kaymasının yeni görüntüleri | Video

Erzincan’daki maden sahasında toprak kaymasının yeni görüntüleri | Video

14.02.2024 | 05:59

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi. Toprak kaymasına ilişkin 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Öte yandan toprak kayması anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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İliç ilçesinde bir maden sahasında saat 14.30 sıralarında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin toprak altında kaldığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'da ki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum."

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