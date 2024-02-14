Bakan Yerlikaya: "9 işçi için geniş çaplı tarama yapılıyor" | Video

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayan kütlenin altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam etiğini vurguladı. Yerlikaya, "Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği öngörülüyor" ifadelerini kullandı. Maden sahasındaki heyelana ilişkin saha sorumlusu 4 kişi gözaltına alınırken toprak altında kalan 6 işçinin isimleri açıklandı. Bakan Yerlikaya, son yaptığı açıklamada devam eden arama çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştı: İşçilerin 5'inin bir konteynerin içinde 3'ünün bir araç içinde bir şoförün de bir iş makinesi içinde olduğunu değerlendirdik. Metal tespit cihazlarıyla tarama yapıyoruz.