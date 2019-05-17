THY Avrupa Ligi'nde tarihi maç: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Bugün Türk basketbolu için tarihi bir gün... İki Türk takımı, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşacak ve kazanan kim olursa olsun bir Türk takımı finale adını yazdıracak. Bir tarafta üst üste 5. kez bu organizasyonda yer almanın tecrübesine sahip Fenerbahçe, bir yanda sezonun en güzel sürprizi olan Anadolu Efes... Bir yanda Obradovic, bir yanda Ergin Ataman... İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinin evsahipliği yapacağı organizasyonun açılış maçında karşılaşacak olan iki ekibimizin mücadelesi 19.00'da başlayacak. Günün ikinci maçı ise 22.00'de CSKA Moskova ile Real Madrid arasında. Kazanan takımlar pazar günü finalde karşılaşacak.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES

SAAT: 19.00

YAYIN: BEINSPORTS1, BEINSPORTS3

CSKA MOSKOVA-REAL MADRİD

SAAT: 22.00

YAYIN: BEINSPORTS1, BEINSPORTS3

FENERBAHÇE BEKO'NUN KOZU OBRADOVİC

Üst üste 5. kez Dörtlü Final'de yer alacak olan Fenerbahçe Beko'nun en büyük güvencesi başantrenörü Zeljko Obradovic'in tecrübesi olacak. Obradoivc, 18. Dörtlü Finali'nde 10. kupasını almak için mücadele edecek. Avrupa'nın bir numaralı kupasını en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, bu sevinci 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve Fenerbahçe ile de 2017'de yaşadı. Daha önce 17 kez Dörtlü Final'de yer alan Obradovic, bunların 12'sinde takımlarını finale çıkarmayı başardı. Obradovic, bu finallerin sadece 3'ünü kaybetti. Sırp başantrenör 2001'de Panathinaikos, 2016 ve 2018 senelerinde de Fenerbahçe'yle finali alamadı.

YILDIZLAR PARLAMAYA HAZIR

Kostas Sloukas ve Boby Dixon Fenerbahçe Beko adına, Shane Larkin ile Brian Dunston da Anadolu Efes için bugün sahada varlarını yoklarını ortaya koyacaklar. Dört oyuncunun ortak mesajı ise, "Bizi çok zor bir maç bekliyor" oldu.

KOSTAS SLOUKAS (F.BAHÇE)

Üst üste 5. Dörtlü Final ve rakip Anadolu Efes. Ne söylemek istersin?

Onlar bizi, biz de onları çok iyi biliyoruz. Ama bu maç biraz daha farklı olacak diğerlerinden. Kazanmak için oyun içindeki ritmimizi tutturup çok iyi motive olmalı ve sahaya karakter koymalıyız. Tek yolu bu kazanmanın.

Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine seçildin ve bu sezonki performansınla artık elit bir oyuncu olarak gösteriliyorsun. Kendini nasıl değerlendirirsin?

Çok çalıştım ve fedakarlıklar yaptım. Sonunda bu noktaya gelmek benim için çok mutluluk verici. Ancak daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Obradovic ile çalışmamın da gelişmemde kesinlikle çok büyük bir etkisi var. Bana güvenini her zaman gösteriyor. Takımımla burada olmaktan da gurur duyuyorum. Çok iyi bir sezon geçirdik ve devam etmek istiyoruz.

Lauvergne ve Datome yok. Vesely ve Kalinic de sakatlık yaşadı Dörtlü Final öncesi. Yük senin ve Dixon'ın üstünde olacak gibi?

Boby işini biliyor ben de... Takım arkadaşlarımız bize güveniyor. Oynayan herkes 1 dakika da olsa 40 dakikada da olsa sahada elinden geleni yapacaktır. Bizi de finale bu götürecek. Tek amacım önce final, sonra da kupa.

BOBBY DİXON (F.BAHÇE)

Sizi bu sezon en çok yenen takım Anadolu Efes ve bu sefer dezavantajlı bir şekilde sezonun en önemli maçına çıkacaksınız belki de. Ne düşünüyorsun?

Zor bir maç bizi bekliyor. Efes iyi bir takım ve çok iyi bir sezon geçirdiler. Birbirimizi de iyi tanıyoruz. Ne olacağını göreceğiz ama kazanan biz olmak istiyoruz. Çıkıp mücadele edip en iyisini yapacağız.

Senin de üst üste 4'üncü Dörtlü Final'in. Burada olmak nasıl bir his?

Türkiye'deki kariyerim de çok başarılıyım. Umarım bu başarıyı Final Four'da da şampiyon olarak devam ettirebiliriz.

Yaşın ilerledi ama formundan hiç bir şey kaybetmedin. Sırrın nedir?

Kırmızı et yemiyorum ve vücuduma çok iyi bakıyorum. Basketbol benim tutkum ve kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorum.

Taraftarlar için özel bir yerin var. Onlara mesajın nedir?

Taraftarlarımızın bana gösterdikleri sevgi için onlara çok büyük saygı duyuyorum. Onlar için elimizden geleni yapacağız Dörtlü Final'de...

BRYAN DUNSTON (A.EFES)

Geçen sezon ligi son sırada tamamlayan Anadolu Efes şimdi Dörtlü Final'de. Bu değişim nasıl oldu?

Bu oyuncuların ve teknik heyetin çok çalışması, kendilerini takıma adamaları, feda etmeleri ile oldu. Herkes yeni bir öykü yazmak istedi ve muhteşem şeyler yapmak için her şeyini ortaya koydu. Bunun bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Fenerbahç'yi bu sezon 3 kere yendiniz. Bugün için ne düşünüyorsunuz?

Fenerbahçe çok iyi bir takım. Geçmiş yıllarda da çok başarılıydılar ve şimdi de çok iyi bir sezon geçirdiler. Bunun farkındayız ancak biz onları yenmeyi başardık. Gerçekten çok sert bir mücadele olacak ve sonunda iyi olan takım kazanacak.

Rakibin eksikleri sizin motivasyonunuzu etkiler mi?

Önümüzdeki şeyleri gözardı edemeyiz. Ancak Dörtlü Final'deki her takım tehlikelidir ve kimin oynayıp oynamadığı farketmez. Kazanmak istiyorsanız en iyi takımları geçmek zorundasınız ve biz Fenerbahçe'ye odaklandık.

LARKİN (A. EFES)

Sezon senin için çok iyi başlamadı ama çok iyi bir noktaya çıktın. Özellikle Barcelona serisinde çok iyiydin.

Açıkçası sezon başı hiçbirimizin beklediği gibi olmadı. Ben de tam olarak sağlıklı değildim ve ritmimi bulamadım. Şimdi sezonun sonu ve en önemli zamanında hayatımın en iyi performanslarından birini sergilediğim için çok mutluyum. Avrupa'daki ikinci sezonumda Dörtlü Final'e kalmak inanılmaz. Şimdi daha da odaklanmak ve daha da iyi oynamak istiyorum.

Anadolu Efes taraftarı tekrar tribünlere döndü. Seyirci için ne dersin?

Taraftar inanılmazdı. Saha avantajımız rakiplerimiz için gerçekten zorluydu ve bizi evimizde yenmeleri çok zordu. Sezonun başından, Barcelona ile oynadığımız play-off serisinin 5. maçına kadar olan taraftar desteği inanılmazdı. Onlar olmadan burada olamazdık.

Finalde rakip olarak kimi isterdin?

Finalde kimin geleceği farketmez. Ben tamamen Fenerbahçe'ye odaklandım.

Fenerbahçe maçı?

Fenerbahçe kesinlikle Avrupa'nın en iyi takımlarından biri ve biz de onlardan biri olmayı başardık. Onlarla 6 kez oynadık ve 3 kez yendik. Ama şimdi en önemli maça çıkacağız ve bunun için çok heyecanlıyım. Karşılaşma saatini sabırsızlıkla bekliyorum.