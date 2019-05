Jan Vesely: Kendimi iyi hissediyorum

Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely, sakatlığını atlatarak antrenmanlara başladığını ve THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde forma giymeye hazır olduğunu söyledi.

Fernando Buesa Arena'da yarın oynayacakları Anadolu Efes maçının antrenmanı öncesi Jan Vesely, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 20 gündür sakatlığı bulunan ve Dörtlü Final'de oynamasına şüpheyle bakılan Vesely, sarı-lacivertli taraftarlara müjdeli haberi vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi iyi hissediyorum. Takımla bir iki antrenmana çıktım. Tabii yarın maçtan önce bileceğiz sahada nasıl olacağımı. 5 senedir Obradovic'le çalışıyorum. Çok fazla şey değiştirdiğini söyleyemem. Obradovic'in ne istediğini biliyorum. Bu yüzden sahada olacaklara hazırım."

Anadolu Efes'le oynayacakları maça da değinen Vesely, "Onlarla bu sezon 6 maç oynadık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kim daha çok isterse yarın o kazanacak." diye konuştu.

Melih Mahmutoğlu: "Artık iş tamamen biz oyuncuların üzerinde"

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, yarın kazanarak yeniden final maçı oynamaya hak kazanmak istediklerini dile getirdi.

İspanya'da güzel bir ortam olduğunu anlatan Melih, "Artık iş tamamen biz oyuncuların üzerinde. Her şey şu an takım için iyi gidiyor. Artık sahaya çıkıp en iyimizi vermek bizim elimizde. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Burası farklı olacak. Kazanan finale kalacak, sonuçta tek maç. Çekişmeli ve zor bir maç bekliyorum. İyi mücadele eden ve az hata yapan takım finale kalacaktır. Taraftarımız da her yerde çoğunluğu sağlıyor. İnşallah yarın da coşkulu bir taraftarımız olur ve birlikte finale kalırız." değerlendirmesini yaptı.

Vesely ve Kalinic antrenmanda

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları soru işareti olan Vesely ve Nikola Kalinic, takımla antrenmana katıldı. Antrenmanda yer alan iki ismin de Anadolu Efes maçında forma giyebileceği öğrenildi. Öte yandan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Joffrey Lauvergne, koltuk değnekleriyle geldiği salonda takım arkadaşlarını kenarda oturarak izledi ve destek verdi.