Fatih Terim'den Ozan Kabak transferi için flaş sözler

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 38 puanlı lider Medipol Başakşehir'i yak��ndan takibini sürdürdü. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından taraftarların merakla beklediği forvet transferi ve 18 yaşındaki stoper Ozan Kabak'ın, Almanya Birinci Futbol Ligi ekibi Stuttgart'a transferini yorumladı.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:

Zemin problemi hakkında - "Havaya bir şey söyleyecek halimiz yok ama sahaya var. Artık böyle bir ligde daha iyi şartlarda oynamak ister herkes. İnşallah önemli sakatlıklar olmamıştır. Birçok defa antrenmanda çalıştığınız kurguları çamura ya da suya saplayabilirsiniz, tabii tersi de olabilir bizim için. Açıkçası daha farklı kazanabilirdik. Oyunun her bölümünde daha etkili olan bizdik. Göztepe'nin bizi sıkıştırdığı zamanlar oldu."

Transfer çalışmaları hakkında - "Sanıyorum son günlerin en popüler sorusu bu, transfer. Tüm arkadaşların müthiş özveriyle çalıştığına inanıyorum. Herkesten ricam, 31 Ocak akşam 12'ye kadar beklemeleri. Tabii ki bulunduğumuz durumu tasvip etmiyorum, uygun görmüyorum ama şu anda bunu konuşacak zaman değil. 31'ine kadar sabır rica ediyorum. Galatasaray muhakkak bir şeyler yapacaktır."

"Kızma hakkı, eleştirme hakkı daha net olur. Şunu bilmeliler ki içinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ama uğraşıyı görünce... Bu kadar beklediler, 2-3 gün daha beklesinler. Herkes transfer yapmak ister, biz de istiyoruz. Niye olmuyor? Alacağınız zaman para olmuyor, para olduğunda da zaman olmuyor. En iyisini, en ekonomik şekilde almaya çalışıyoruz. Sabırla bekleyelim. Gelin hep beraber üzümü yiyelim, bağcıyı sonra aramızda hallederiz. Burası Galatasaray, çok önemli bir markadan bahsediyoruz. Galatasaray'ın transferleri ulu orta konuşulmaz. Hepimizin elinde liste var. Transfer yapar, yapmaz, o ayrı bir konu. Kimseyi de ilgilendirmez Galatasaraylılar dışında. Galatasaray kendine yakışanı yapar. Olmazsa da neden yapmadım arkadaş diye hesabını Galatasaraylılara verir ama ağlamaz. Geldiği zaman belki başka problemlerimiz olacak. Keşke bu konuya gösterdiğimiz hassasiyeti, alakayı Galatasaray'ın başka problemlerine de göstersek."

Serdar Aziz hakkında -"Serdar Aziz'i çok seviyorum ama teknik bir karar verdim ve bunu yönetime bildirdim. 26 Aralık'ta profesyonel yollarla bunu ilettik. Biz çıkıp çok fazla konuşmuyoruz ama herkes bilsin. Ben teknik bir karar verdim, yönetim de idari bir karar verirse oturup bakarız.

Marcao transferi hakkında - "2-3 arkadaşımız gidip Marcao'yu izlediler. Scout ekibimizin bize katkısı çok büyük. Galatasaraylılar şunu bilsin. Bazen çok tecrübeli oyuncu kısa mesafe için alabiliriz ama onun dışında alacaklarımızın büyük bölümü, Galatasaray'a tekrar parayı getirecek oyunculardır."

"Nokta atışlarımız olacak tabii ki. Bir rahatlasak... Daha geniş oturacağız, planlar yapacağız. Marcao gün geçtikçe daha iyi olacak. Genç bir defa. Solak stopere ihtiyacımız vardı, şu ana kadar da herkesten geçer not aldı herhalde."

Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi hakkında - "Ben Ozan'ın gitmesini istemedim, ihtiyacım olduğunu söyledim ama sayın başkan ve yöneticiler idari karar olarak vermeyi düşündüler. Ya idari karara saygı duyacaktım ya da başka bir şey yapacaktım. O başka bir şeyi yapmayacağıma dair Galatasaraylılara söz verdim. Galatasaray bunu alışkanlık haline getirmeli. Alt yapıyı daha da geliştirerek, modernize ederek ileri taşımalıdır. Ozan buna layık bir çocuk, gelişecektir. Allah yolunu açık etsin."