Rakitic transferinde yarış kızıştı!

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Barcelona'da forma giyen Hırvat yıldız Ivan Rakitic transferinde Manchester United'a rakip oldu.

İngiliz basınında çıkan ve Beinsports'un derlediği habere göre Londra ekibinin Barcelona'dan ayrılmak isteyen Rakitic için nabız yokladığı ve menajer Jose Mourinho'nun da Rakitic'i takımında görmek istediğini öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Rakitic, Barcelona yönetimini eleştirmiş ve "Ben istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir patates torbası değilim. İstendiğim ve saygı gördüğüm yerde olmak istiyorum. Eğer o yer burasıysa çok mutlu olurum ama başka bir yer olacaksa da bunun kararını verecek sadece benim, başkası değil" ifadelerini kullanmıştı.

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