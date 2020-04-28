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Nwakaeme için 2 talip birden!

'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan için iki Arabistan takımı talip oldu. 'nin en büyük takımlarından ve 'nin 31 yaşında Nijeralı yıldız için karşı karşıya geldiği yazıldı.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 09:47 ABONE OL
Nwakaeme için 2 talip birden!

Trabzonspor'daki yüksek performansı Anthony Nwakaeme'yi transferin de gözdesi yaptı. Suudi basını, Arabistan Pro Ligi'nin en büyük takımlarından Al Hilal ve Al Ahli'nin 31 yaşında Nijeralı yıldız için karşı karşıya geldiğini yazdı. Al Hilal'in 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Al Ahli'nin devreye girmesiyle fiyatın daha da yükseleceği bildirildi.

NWAKAEME 2 PENALTI ALDI
Anthony Nwakaeme kazandırdığı 2 penaltıyla bu alanda hem takımın hem de Kenan Özer, Serdar Özkan, Halil Akbunar gibi isimlerle birlikte Süper Lig'in en iyisi oldu. Fotomaç'ın haberine göre Nijeryalı usta, ceza sahasında rakipleri tarafından iki kez faul sonucu durdurularak, penaltı kazandırdı. Nwakaeme'nin bu sezon forma giydiği 37 maçta 13 gol ve 11 asisti bulunuyor.

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Nwakaeme için 2 talip birden!
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