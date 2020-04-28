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'dan 2 genç yıldıza kanca

Bursasporlu ’ın transferinde önemli mesafe kat eden , yine aynı kulüpten için de temaslara başladı.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Trabzonspor'dan 2 genç yıldıza kanca

SÜPER Lig'in altyapıya en çok önem veren kulüplerinden Trabzonspor, geleceğini de bu çerçevede şekillendiriyor...

Bordo-mavililer, son olarak Bursaspor'un yıldız adayları Burak Kapacak ve Ali Akman'a kanca attı.


Burak Kapacak

Fırtına'nın 20 yaşındaki Burak'ın transferinde mesafe kat ettiği, 18 yaşındaki Ali için de girişimlere başladığı belirtildi.

Sağ kanatta görev yapan Burak, 18 maçta 7 asistlik performans sergiledi. Forvet oynayan Ali ise bu sezon 19 maçta 4 gol, 1 asist üretti.

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Trabzonspor'dan 2 genç yıldıza kanca
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