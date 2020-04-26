Trabzonspor'dan Mustafa Kapı'ya kanca

Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istemediği için kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı için, Trabzonspor da devreye girdi. Genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkat çeken bordo-mavililer Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni kadromuza katmak istiyoruz" teklifinde bulundu. Genç oyuncunun ise ilk etapta, "Avrupa'ya gitme hayalim var" dediği öğrenildi.

TÜRKİYE'DE TRABZONSPOR

17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesinin ardından kendisiyle temasta olan kulüplerle görüşme yapacağı belirtildi. İstediği teklifi alamazsa Mustafa Kapı'nın ilk tercihinin Trabzonspor olacağı iddia edildi.

ALTIN YIL 1995

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Altın yıl" başlığı altında 1995 yılında elde edilen başarılara vurgu yapıldı. Teknik driektörlüğünü Şenol Güneş'in yaptığı takımın o dönemki tüm maçlarının detaylı anailzlerinin yanı sıra birçok fotoğraf karesinin de yer aldığı metin, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

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