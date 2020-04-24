Trabzonspor'dan Alexander Sörloth’a özel çalışma programı

Norveç'ten önceki gece geldikten sonra Trabzon'da bir yurtta karantinaya alınan Alexander Sörloth için özel bir program hazırlandı. 14 gün boyunca karantinada kalacak olan Sörloth'un burada kendisine verilen program doğrultusunda yapacağı antrenmanlarla saha çalışmaları öncesi fiziksel olarak belli bir seviyede kalabileceği ifade edildi. Sörloth'un fizik gücünün de toparlanmasında yardımcı olacağı belirtildi.

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3 GÜNDE 2 KUPA ŞÖLEN OLUR

TFF'nin ligde kalan 8 maç ve Türkiye Kupası finalini üst üste oynatmayı planladığı iddia edilirken, Trabzonspor yönetimi de gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun böyle bir karar için, "Ligin son maçıyla kupa finali 3 gün içinde oynanacak. İki kupayı birden kaldırma ihtimalimiz bulunuyor. Koronavirüs sebebiyle herkesin büyük zorluk çektiği günlerin ardından 3 gün içinde 2 kupa kazanmak büyük bir şölen olur" dediği belirtildi.

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Sosa, ikiz kızları ile birlikte 23 Nisan Milli Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutladı. Sosa ailesi İstiklal Marşı'na da eşlik etti.

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