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forvetini buldu! Sörtloh ve Ekuban giderse...

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'un forvet hattındaki isimlere Avrupa'dan ciddi transfer teklifleri gelmesi, bordo mavili takımı santrafor arayışına itti. Fırtına sezon sonunda hem Sörloth hem de Ekuban'dan iyi bir bonservis geliri elde edebilir. Böyle bir durumun yaşanması ihtimaline karşı Trabzonspor B planını hazırladı ve 'dan Gaich için zemin yoklamaya başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 10:42 ABONE OL
Trabzonspor forvetini buldu! Sörtloh ve Ekuban giderse...

Sörloth için Avrupa devleri yarışırken, Ekuban'da da durum farksız... Trabzonspor, lig bittikten sonra iki oyuncusunu da yüksek rakamlara satabilir. Bunu göz önünde bulunduran yönetim golcü listesini şimdiden hazırlarken, pek çok isim gündemde. Bunlardan biri de Adolfo Gaich. Sezon başında yine Fırtına'nın radarında olan 21 yaşındaki Arjantinli yıldız, San Lorenzo forması giyiyor. Arjantin'in dikkat çeken golcüleri arasında yer alan Gaich, 1.90 boyunda ve tam anlamıyla pivot santrfor özelliklerini taşıyor. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi AS'ın Güney Amerika edisyonuna göre Trabzonspor, Gaich için Avrupa kulüpleriyle yarışıyor. Fırtına'nın yanı sıra İtalyan ekibi Lazio ve Belçika'dan Club Brugge, Gaich'i transfer etmek istiyor. Gaich'in ismi Galatasaray ile de anılıyordu.

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Trabzonspor forvetini buldu! Sörtloh ve Ekuban giderse...
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