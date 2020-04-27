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'dan çifte transfer atağı

, ’nın Gent ekibinde forma giyen ile İsrail’in Hapoel Hadera kulübünde oynayan Mohammed ’yi kadrosuna katmak istiyor.

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Trabzonspor'dan çifte transfer atağı

Trabzonspor'da tüm planlar şampiyonluk üzerine kurulurken, sonraki sezon için de transfer çalışmaları sürüyor. Gürcistan basını, Trabzonspor'un Belçika ekibi KAA Gent'te oynayan 20 yaşındaki ofansif orta saha Giorgi Chakvetadze'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.

Gent'in Gürcü oyuncudan beklentisinin yüksek olmasının bu transferdeki en önemli engel olduğuna vurgu yapıldı. İsrail basını ise Hapoel Hadera'da forma giyen 22 yaşındaki ön libero Mohammed Abu Fani'nin, bordo- mavililerle anlaşmak üzere olduğunu belirtti. Haberin detayında Nwakaeme'yi Türkiye'ye getiren menajer Viki Vaknin'in, aynı zamanda Abu Fani'nin de menajeri olduğu ifade edildi.


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Trabzonspor'dan çifte transfer atağı
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