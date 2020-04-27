Trabzonspor'dan çifte transfer atağı

Trabzonspor'da tüm planlar şampiyonluk üzerine kurulurken, sonraki sezon için de transfer çalışmaları sürüyor. Gürcistan basını, Trabzonspor'un Belçika ekibi KAA Gent'te oynayan 20 yaşındaki ofansif orta saha Giorgi Chakvetadze'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.

Gent'in Gürcü oyuncudan beklentisinin yüksek olmasının bu transferdeki en önemli engel olduğuna vurgu yapıldı. İsrail basını ise Hapoel Hadera'da forma giyen 22 yaşındaki ön libero Mohammed Abu Fani'nin, bordo- mavililerle anlaşmak üzere olduğunu belirtti. Haberin detayında Nwakaeme'yi Türkiye'ye getiren menajer Viki Vaknin'in, aynı zamanda Abu Fani'nin de menajeri olduğu ifade edildi.



Giorgi Chakvetadze

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