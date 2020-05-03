Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri "Neymar, Ronaldinho kadar iyi"

", kadar iyi"

Dünyaca ünlü yıldız , dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol orta saha, 'ın ile aynı seviyede bir isim olduğunu da ifade etti. Fabregas, "Neymar, Ronaldinho kadar iyi bir futbolcu, O süperstar, Bu sene ona karşı oynadığımız iki maçta da bizi perişan etti" dedi.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 15:29 ABONE OL
Neymar, Ronaldinho kadar iyi

Fabregas bir dönem Barcelona'da birlikte oynadığı Neymar ile ilgili olarak çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Beinsports'ta yer alan haberde Brezilyalı yıldız ile ilgili olarak övgü dolu sözler söyleyen Fabregas, Neymar'ın Ronaldinho ile aynı seviyede bir isim olduğunu da ifade etti.



Neymar'ın çok büyük bir yıldız olduğunu da söyleyen İspanyol futbolcu, "Neymar, Ronaldinho kadar iyi bir futbolcu, O süperstar, Bu sene ona karşı oynadığımız iki maçta da bizi perişan etti" dedi.

Manu ve Barça onun için kapışacak! Devlerin gözdesi Thomas Partey! Lucescu'dan Hakan'a transfer önerisi! Bayern Münih'ten Sane için servet! De Bruyne City'den ayrılıyor mu? Flaş açıklama "Raul oynadığım tüm yıldızlardan farklıydı"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Neymar, Ronaldinho kadar iyi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA