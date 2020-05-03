"Raul oynadığım tüm yıldızlardan farklıydı"

Kariyerinde birçok önemli başarı bulunan Portekizli efsane Figo birlikte oynadığı futbolcular arasında Raul'u farklı bir yere koyduğunu söyledi.

Beinsports'ta yer alan haberde Raul'un kazanmak için doğduğunu ifade eden Figo İspanyol yıldızın mental anlamda çok güçlü olduğunu ve bu sebepten ötürü de kariyerinde birçok önemli kupa kazandığını söyledi.

Figo, "Hayatımda Zidane, Ronaldo, Rivaldo Guardiola gibi bir çok yıldızla oynadım ama Raul hepsinden farklıydı hep ona gol attırmak istiyordum" dedi.

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