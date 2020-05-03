Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho için dünya devleri kıyasıya bir yarışa hazırlanıyor.

Premier Lig ekibi Manchester United'ın Sancho için Dortmund'un kapısını yüklü bir bonservis bedeliyle çalmaya hazırlandığı hatta bu transfer için gözünü karartan Kırmızı Şeytanların transfer gerçekleşirse Sancho'ya 7 numaralı formayı vermeyi teklif etmeye hazır olduğu konuşuluyor.

Ancak İngiliz devi bu transferde rakipsiz değil.

Bild'e yer alan ve Beinsports'un derlediği haberde Real Madrid ve Barcelona'da genç yıldız için devreye girmeye hazırlanıyor.

Hatta Barcelona'nın bu transfer için genç yıldız adayı Ansu Fati'yi de içeren bir takas teklifi ile Alman ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.

Borussia Dortmund ise Jason Sancho için 130 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği öne sürülüyor.

Bayern Münih'ten Sane için servet!

Roma'dan flaş karar! Gelecek hafta...

Fenerahçe'de flaş Gustavo gelişmesi!