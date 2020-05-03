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Manu ve Barça onun için kapışacak!

'un İngiliz yıldızı , döneminin yıldızı konumunda. Başta ve , genç yıldız için kıyasıya bir transfer savaşına girmeye hazırlanıyor. İngilizlerin kozu ise '7' numaralı forma...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 12:34 ABONE OL
Manu ve Barça onun için kapışacak!

Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho için dünya devleri kıyasıya bir yarışa hazırlanıyor.

Premier Lig ekibi Manchester United'ın Sancho için Dortmund'un kapısını yüklü bir bonservis bedeliyle çalmaya hazırlandığı hatta bu transfer için gözünü karartan Kırmızı Şeytanların transfer gerçekleşirse Sancho'ya 7 numaralı formayı vermeyi teklif etmeye hazır olduğu konuşuluyor.

Ancak İngiliz devi bu transferde rakipsiz değil.

Bild'e yer alan ve Beinsports'un derlediği haberde Real Madrid ve Barcelona'da genç yıldız için devreye girmeye hazırlanıyor.

Hatta Barcelona'nın bu transfer için genç yıldız adayı Ansu Fati'yi de içeren bir takas teklifi ile Alman ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.

Borussia Dortmund ise Jason Sancho için 130 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği öne sürülüyor.

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Manu ve Barça onun için kapışacak!
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