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'dan flaş karar! Gelecek hafta...

Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla kulüpler de antrenmanları durdurmuştu. Takımlar yavaş yavaş sahaya inmeye başlarken, milli futbolcular ve 'in formasını giydiği da bu yönde bir karar aldı. Serie A'nın köklü kulübü, gelecek hafta idmanlara başlayacaklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 11:03 ABONE OL
Roma'dan flaş karar! Gelecek hafta...

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü (Covid-19) salgını, İtalya'da da binlerce insanın ölümüne neden oldu. Diğer Avrupa ülkelerine göre salgını daha ağır geçiren Çizme'de futbola bir süredir ara verilmişti.

Kulüpler yavaş yavaş idmanlara döneceğinin sinyallerini verdiler. Parma, Bologna ve Sassuolo'nun ardından Roma da antrenmanlara başlıyor. Milli futbolcular Mert Çetin ve Cengiz Ünder'in de formasını giydiği başkent temsilcisi resmi internet sitesinden yayılandığı duyuruda gelecek hafta itibarıyla antrenman tesislerini açacağını bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Gelecek haftadan itibaren oyuncular sağlık testlerinden geçecek ve sosyal mesafe kuralına uyarak kişisel antrenman seanslarına başlayacaklar" denildi. (Fotomaç)


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Roma'dan flaş karar! Gelecek hafta...
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