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'ten Sane için servet!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , için girişimlerini sürdürüyor. Bavyera ekibi, Alman yıldız için bir serveti gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 12:12 ABONE OL
Bayern Münih'ten Sane için servet!

Bundesliga devi Bayern Münih, Manchester City'nin Alman yıldızı Leroy Sane ısrarını sürdürüyor...

Bayern Münih'in Sportif direktörü Hasan Salihamidzic verdiği bir röportajda Bavyera ekibinin gelecek transfer döneminde 2 büyük transfer yapmak istediğini açıkladı.

Sky Sport'ta yer alan ve Beinsports'un derlediği habere göre Bayern Münih, 2021 yazında sözleşmesi sona erecek Leroy Sane için 60 milyon Poundluk bir teklif ile City'nin kapısını çalacak.

Leroy Sane 2016 yılında 45 milyon Pound'a Schalke'den Manchester City'ye transfer olmuştu.

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Bayern Münih'ten Sane için servet!
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