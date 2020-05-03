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'a Orkun Kökçü şoku! 20 milyon euro...

'ta kaçan balık büyük oldu. Avrupa'nın devlerini peşine takan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün, siyah-beyazlı ekibin kapısından döndüğü öğrenildi. döneminde Feyenoord ile masaya oturulurken, ekibinin istediği 1.5 milyon euro fazla bulunduğu için transferden vazgeçildiği ifade edildi. Avrupa'nın önemli takımları Orkun için, şu an 20 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 09:56 ABONE OL
Beşiktaş'a Orkun Kökçü şoku! 20 milyon euro...

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü pişmanlığı yaşanıyor... Takvim'de yer alan habere göre Fikret Orman döneminde genç oyuncu için Feyenoord'la masaya oturan ancak Hollanda kulübünün 1.5 milyon Euro istemesi nedeniyle bu transferden vazgeçen Beşiktaş çok önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

19 yaşındaki futbolcu için Avrupa devleri sıraya girerken bonservisi için 20 milyon euro telaffuz ediliyor. Son olarak Arsenal'in bu oyuncu için ciddi bir adım attığı öne sürüldü. Ayrıca Chelsea, Sevilla, Roma ve Atalanta da genç yıldızı listesine aldı.

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen genç yıldız Feyenoord'da bu sezon 35 resmi maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Takımın vazgeçilmezi oldu.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Orkun alınmadığı için eski yönetimi suçladığı öğrenildi. Genç oyuncunun Beşiktaş'ta olmaması böylece çok önemli bir maddi gelir kapısını da kapattı.

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Beşiktaş'a Orkun Kökçü şoku! 20 milyon euro...
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