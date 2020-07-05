Son dakika: Süper Lig'de 31. haftanın 2 hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 31. haftasında salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre saat 18.30'da başlayacak olan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Alper Ulusoy, saat 21.00'de başlayacak olan Medipol Başakşehir - Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun" Tahir Karapınar'dan rekor! Vitor Pererira'dan bu yana... Volkan Demirel çıldırdı! İşte o görüntüler Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Büyük takım topçusu değil" Zirveye BAğlı