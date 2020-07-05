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Son dakika: 'de 31. haftanın 2 hakemi belli oldu!

'in 31. haftasında salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre saat 18.30'da başlayacak olan - maçını , saat 21.00'de başlayacak olan - Denizlispor maçını yönetecek.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 10:52 Son Güncelleme: 5.7.2020 10:58 ABONE OL
Son dakika: Süper Lig'de 31. haftanın 2 hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 31. haftasında salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre saat 18.30'da başlayacak olan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Alper Ulusoy, saat 21.00'de başlayacak olan Medipol Başakşehir - Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.

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Son dakika: Süper Lig'de 31. haftanın 2 hakemi belli oldu!
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