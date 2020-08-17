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Transferde son dakika: 'tan 'ye çalımı!

Gelecek sezon için forvet arayışına devam eden ve , transferinde karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe'nin 2 yıllık teklif götürdüğü deneyimli golcü için 'ın da olumlu görüşte bulunmasının ardından harekete geçen , transferi bitirmeye çok yakın.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 12:30 ABONE OL
Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Loic Remy çalımı!

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın listesinde birçok yıldız bulunuyor. Papiss Cisse'ye teklifini yineleyen siyah-beyazlılar, Ze Luis için de nabız yoklamaya devam ederken gündeme sürpriz bir isim girdi.

LOIC REMY'E SERGEN YALÇIN'DAN ONAY!
Milliyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille'de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu Loic Remy için teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı.

Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Remy'nin menajeriyle özel bir görüşme yapacağı öne sürüldü. Bu görüşme sonrası yönetim forvet hakkındaki son kararını verecek.

Lille'deki sözleşmesi sona eren deneyimli golcünün bonservisi elinde bulunuyor.

FENERBAHÇE TEKLİF GÖTÜRDÜ!
Santrfor arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Loic Remy'e 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.

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Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Loic Remy çalımı!
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