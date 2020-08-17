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'de son dakika: Yeni golcü de tamam! İşte bonservisi ve alacağı ücret

Fenerbahçe'de tüm hamleler Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılması üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertliler Kosovalı yıldızın yerini iki golcü ile dolduracak. Bunlardan ilki Mame Thiam'dı... Kasımpaşa ile ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından bu transfer tamamlanacak. Ancak Kanarya asıl bombayı sona saklıyor. İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü ve sözleşme detayları...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 11:19
Fenerbahçe'de son dakika: Yeni golcü de tamam! İşte bonservisi ve alacağı ücret

çalışmalarına son sürat devam eden 'de gözler santrfor transferine çevrildi.

Fenerbahçe'de son dakika: Yeni golcü de tamam! İşte bonservisi ve alacağı ücret

Geçtiğimiz sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, aynı sorunu yaşamamak için hamlelerini yapmaya başladı.

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Fenerbahçe'de son dakika: Yeni golcü de tamam! İşte bonservisi ve alacağı ücret

Takımın en skorer ismi için İtalyan ekibi Lazio ile sıkı bir pazarlık halinde olan yeni hücum hattını oluşturmaya başladı.

Fenerbahçe'de son dakika: Yeni golcü de tamam! İşte bonservisi ve alacağı ücret

yönetimi ilk olarak 'nın golcüsü ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Senegalli oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı.


Fenerbahçe'de son dakika: Yeni golcü de tamam! İşte bonservisi ve alacağı ücret

Teknik direktör Erol Bulut'un 27 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor olarak belirlediği ve ihtiyaç halinde kanatlarda kullanmayı amaçladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de son dakika: Yeni golcü de tamam! İşte bonservisi ve alacağı ücret

ile rotasyonu genişleten , asıl bombasını da patlatmaya hazırlanıyor.


Fenerbahçe'de son dakika: Yeni golcü de tamam! İşte bonservisi ve alacağı ücret

SMOLOV TRANSFERİNDE MUTLU SON!
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler bir süredir peşinde olduğu Fedor Smolov'u bitirdi. satılır satılmaz resmen açıklanacak.


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