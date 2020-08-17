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Fenerbahçe'de son dakika: Yeni golcü de tamam! İşte bonservisi ve alacağı ücret

Fenerbahçe'de tüm hamleler Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılması üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertliler Kosovalı yıldızın yerini iki golcü ile dolduracak. Bunlardan ilki Mame Thiam'dı... Kasımpaşa ile ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından bu transfer tamamlanacak. Ancak Kanarya asıl bombayı sona saklıyor. İşte Kadıköy'ü ayağa kaldıracak o golcü ve sözleşme detayları...