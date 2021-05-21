Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e sert sözler! 'Başkanın üstünde görüyor...'

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor. 'Defans yokken an az golü yedik, forvet yoktu en çok golü attık.' diyen Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e göndermelerde bulundu. Fatih Terim'in kendisini başkanın üstünde gördüğünü vurgulayan Başkan Cengiz, Younes Belhanda için de ilginç sözler kullandı.

'Bir gol daha atsaydık şampiyon olacaktık. Birinciyle aynı puanda bitirdik gol averajıyla kaybettik. Önümüzdeki seçimler test seçimidir. Galatasaray'daki birinci seçim tepki seçimiydi. Geçmiş başkana şiddetli bir tepki vardı. Kuruldaki kişilerin yarısı belki beni tanımıyordu. Ben tepki oylarıyla seçimi kazandım, seçime dört adayla çıktık. Eski başkanımız da aday oldu. Şampiyon olduk göreve devam ettik.'