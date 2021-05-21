Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e sert sözler! 'Başkanın üstünde görüyor...'

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor. 'Defans yokken an az golü yedik, forvet yoktu en çok golü attık.' diyen Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e göndermelerde bulundu. Fatih Terim'in kendisini başkanın üstünde gördüğünü vurgulayan Başkan Cengiz, Younes Belhanda için de ilginç sözler kullandı.
'Bir gol daha atsaydık şampiyon olacaktık. Birinciyle aynı puanda bitirdik gol averajıyla kaybettik. Önümüzdeki seçimler test seçimidir. Galatasaray'daki birinci seçim tepki seçimiydi. Geçmiş başkana şiddetli bir tepki vardı. Kuruldaki kişilerin yarısı belki beni tanımıyordu. Ben tepki oylarıyla seçimi kazandım, seçime dört adayla çıktık. Eski başkanımız da aday oldu. Şampiyon olduk göreve devam ettik.'
MUSTAFA CENGİZ: 'FATİH TERİM İÇİN O SÖZLERİ KULLANMADIM!'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Fatih Terim'e Bodrum'a ABD'ye giderken bize ödetiyor diye bir laf etmedim.' dedi. Mustafa Cengiz, dün gece hastanede yattığını 6 gündür yeni bir tedaviye geçiş yaptığını ifade ederken uzun süredir baş ağrısı çektiğini vurguladı.
'DÜN GECE HASTANEDE YATTIM...'
Ben dün gece hastanede yattım. C vitamin yüklediler buraya geldim. Yeni bir tedavi türüne girdim. 6 gündür başım ağrıyor. Bana acıyana acırım, vadenin ne zaman geleceği belli olmaz.
SON DAKİKA: TERİM İÇİN SERT SÖZLER! 'KENDİNİ BAŞKAN ÜSTÜ GÖRÜYOR...'
'Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor, biz sadece tedarikçiyiz...'
BELHANDA SÖZLERİ...
(Belhanda'nın zemin açıklaması için): 'Hayatının en düzgün Türkçe açıklamasını yaptı. Belhanda'yı istemeyen adamlar biz gönderdikten sonra neden gönderildi.' diyorlar.
Transferler konusunda da Fatih Terim'e göndermelerde bulunan Mustafa Cengiz; 'Avrupa'da başarılı olamadık, taraftarımızdan özür diliyoruz. Ya orta saha yoktu ya forvet yoktu ya defans yoktu...' dedi.
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'BENİM ADIM TEHLİKE OLMUŞ!'
'Başkan olacaklara şimdiden söylüyorum. Ceplerini hazırlasınlar. Fatih Hoca diyor ya... Ben seçime girmeyeceğimi zaten ilan ettim. Benim girmeyeceğimi görünce fırsat yaratıyorlar. Bütün davaları benim seçime katılmamam, benim adım tehlike olmuş.'
'Ceyhun Gülselam'ın menajerine ödeme yaptık. Elmander için ödeme yaptık. Birçok şeyin üstesinden geldik. Galatasaray'ı eski yönetimlerden kaynaklı çok ağır faizlerden kurtardık. Beni savunan bir tane troll hesap yok. Almışlar 10 bin 20 bin. Biz de verirdik ama yapmadık.'
'Erman Toroğlu'na ve Hıncal Uluç'a teşekkür ederim. Bizim istediğimiz tek şey moral. Onların doğruları söylediğini düşünüyorum. Başkanına, yönetimine küfür eden bir taraftar kitlesi Galatasaray'ı yüceltemez, batırır.'