Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri! "Devam etmeyi düşünmüyorum"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Ben Sevgili Fatih Hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum. Hocayı arıyorum, 'şunu dedin mi?' diye soruyorum. Sana hakaret etmişsem direkt ara bana sor. Siz hem yargıç, hem savcı, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız olmaz."