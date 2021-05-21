Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Florya açıklaması!
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başında yaptığı faaliyetleri anlatan Cengiz, Florya'nın geri alınmasıyla ilgili, "Florya'yı geri almamızda hükümetimizin yardımları oldu" dedi.