Video Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Florya açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Florya açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Florya açıklaması!
21.05.2021 | 15:32

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başında yaptığı faaliyetleri anlatan Cengiz, Florya'nın geri alınmasıyla ilgili, "Florya'yı geri almamızda hükümetimizin yardımları oldu" dedi.

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