Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e: Kendini başkan üstü görüyor
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adamın kendisini başkan üstü bir konumda gördüğünü belirten Cengiz, "Ben sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a giderken, ABD'ye giderken uçak bilet paralarını kulübe ödettiriyor diye bir şey demedim, yanlış anlatmışlar. Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok, üst başkan gibi" dedi.