Dünün Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması (6 Kasım 2021)

Reyting sonuçları için her gün olduğu gibi bugün de binlerce kişinin merak konusu haline geliyor. Geçtiğimiz gün Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi yapımlar izleyenleriyle buluştu. Her gün bir önceki güne ilişkin sonuçlar açıklanırken bu noktada 6 Kasım dünün reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...