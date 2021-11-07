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Giriş Tarihi: 7.11.2021 08:25 Son Güncelleme: 7.11.2021 08:25

Dünün Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması (6 Kasım 2021)

Dünün Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması 6 Kasım 2021

Geçtiğimiz gün televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve programlar reyting sonuçları için adeta kıyasıya bir rekabet içindeydi. Gönül Dağı ve Kardeşlerim gibi birçok dizi yeni bölümleriyle izleyenlerini ekran başına kilitlerden medya gündeminin yakın takipçileri “6 Kasım Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması bu kapsamda merak ediliyor. İşte o sıralama ve detaylar...

Reyting sonuçları için her gün olduğu gibi bugün de binlerce kişinin merak konusu haline geliyor. Geçtiğimiz gün Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi yapımlar izleyenleriyle buluştu. Her gün bir önceki güne ilişkin sonuçlar açıklanırken bu noktada 6 Kasım dünün reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...

Henüz geçtiğimiz güne ilişkin sıralama belli olmadı...

Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Dünün Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması (6 Kasım 2021)
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