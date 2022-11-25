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Aldatmak son bölüm izle: “Derin sularda yüzüyorsun, haberin olsun!” 25.11.2022 | 00:32
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Aldatmak 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Boşanma davası açtım!" | Video 03.11.2022 | 17:03
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Aldatmak 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Çünkü seni seviyorum" | Video 20.10.2022 | 17:07
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ATV’de yayınlanan Aldatmak dizisi yeni bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde “Derin sularda yüzüyorsun, haberin olsun!” sözü damga vurdu. Perşembe akşamı ekrana gelen son bölüm yine damga vuran sahnelere yer verdi.