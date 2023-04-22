Barbaros’un büyük itirafı! Gülayşe, Barbaros’un polis olduğunu öğrendi | Video

Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 13. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Bölümün finalinde Barbaros’un polis olduğunu Gülayşe’ye itiraf etmesi bölüme damga vurdu.