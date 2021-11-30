Video Destan Babası Alpagu Han’ın hayatını kurtardı! Batuga ilk kez konuştu sosyal medya yıkıldı!
Babası Alpagu Han’ın hayatını kurtardı! Batuga ilk kez konuştu sosyal medya yıkıldı!

Babası Alpagu Han’ın hayatını kurtardı! Batuga ilk kez konuştu sosyal medya yıkıldı!

30.11.2021 | 22:08

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Ekran yolculuğuna zirvede başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki ikinci bölümünde de yine gündemin zirvesindeydi.

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