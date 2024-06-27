1 ay boyunca her gün yaptı! Yaşadığı dönüşüme inanamadı: "Meğer zayıflamanın formülü buymuş..." | Video

Bir kadının günde 20.000 adım yürüyerek geçirdiği değişim, sosyal medyada viral oldu. Biraz stresli hissettim dese de görenler sonuçlara inanamadı.