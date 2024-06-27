Video Dünya 1 ay boyunca her gün yaptı! Yaşadığı dönüşüme inanamadı: "Meğer zayıflamanın formülü buymuş..." | Video
1 ay boyunca her gün yaptı! Yaşadığı dönüşüme inanamadı:

1 ay boyunca her gün yaptı! Yaşadığı dönüşüme inanamadı: "Meğer zayıflamanın formülü buymuş..." | Video

27.06.2024 | 15:40

Bir kadının günde 20.000 adım yürüyerek geçirdiği değişim, sosyal medyada viral oldu. Biraz stresli hissettim dese de görenler sonuçlara inanamadı.

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