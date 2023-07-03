Video Dünya 137 gündür okyanusta ilerleyen Fransız maceracı Türk denizciler tarafından kurtarıldı | Video
137 gündür okyanusta ilerleyen Fransız maceracı Türk denizciler tarafından kurtarıldı | Video

137 gündür okyanusta ilerleyen Fransız maceracı Türk denizciler tarafından kurtarıldı | Video

03.07.2023 | 08:33

137 gün Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen ve yakın bir süre önce 6 metrelik özel teknesiyle denizde kaybolan Fransız maceracı Didier Bovard Amerikan Sahil Güvenliği'nin uyarı mesajıyla, Porto Riko açıklarında Türk denizcilerin 6 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. Geminin kaptanı Necati Doğan sosyal medyadaki paylaşımında, Tekneyi kurtarmamızı istediler. Amerikan Sahil Güvenliği'nden gelen mesajda şöyle diyordu, 'Porto Riko'nun 200 mil kuzeyinde bir tekne acil durumda sürükleniyor, hareket kabiliyeti yok, arkasından fırtına geliyor, fırtınaya kapılırsa kurtarılamaz, en yakın gemi sizsiniz, onu kurtarmanızı istiyoruz, şirketinizle iletişime geçtik.' Hemen, gerekli prosedürü başlattık, gemiyi oraya en hızlı ulaşacak rotaya çevirdik. Yaklaşık 4 saatlik bir aramadan sonra, sadece parlayan bir ayna görüp parlayan aynaya doğru yöneldik. Islıkla adamı uyarıp, botun içine girmesini halat atarı fişekleyeceğimizi söyledik, o da bota kendini tamamen kapattı. 200 metrelik ince halatın bir kısmını 6 metrelik tekneye taktırmaya çalışacaktık, çok şükür becerebildik. Adam çok yorgun, bitkin görünüyordu, hemen su, çikolata verdik. Kan şekeri yerine gelsin diye ve tansiyonunu ölçtük dedi. Gemi kaptanı Necati Doğan o anları ve özel tekneyi sosyal medya hesabındaki görüntülerle paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 24 Haziran Cumartesi günü Porto Riko açıklarında yaşandı. Türk denizcilerin görevli olduğu özel bir şirkete ait ham petrol gemisi Atlantik Okyanusu'nda ilerlerken Amerikan Sahil Güvenliği'nin uyarısıyla, bir süre önce denizde kaybolan bir tekne için kurtarma operasyonu başlattı. Kanarya Adaları'ndan denize açılan Fransız maceracı Didier Bovard'ın içinde yer aldığı, pedal ile hareket eden özel yapım tekne Türk denizcilerin 6 saatlik çabasıyla güverteye çekilerek, kurtarıldı. Gemide Türk denizcilerle poz veren Fransız maceracının ilk isteği ise asitli içecek (kola) oldu. 137 gün boyunca okyanusta olduğu öğrenilen Fransız adam, gemiden U.S. Customs and Border Protection ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği ekipleriyle birlikte ayrıldı. Geminin kaptanı Necati Doğan yaşananları sosyal medya paylaşımlarıyla anlattı.

FIRTINAYA KAPILIRSA KURTARILAMAZ VE EN YAKIN GEMİ SİZSİNİZ
Kaptan Necati Doğan yaşananları anlattığı paylaşımda, 24 Haziran Cumartesi sabahı saat 9.30'da şirketten bir telefon geldi ve dediler ki, 'Yerel Ulaştırma Bakanlığı bizimle iletişime geçti. USCG Amerika Sahil Güvenliği size mesaj atacak, arama kurtarma çalışmasına katılacaksınız, mesajı alınca gerekli prosedürü başlatın.' Sonra Amerika Sahil Güvenliği'nden mesaj geldi. Mesajda şöyle diyordu, 'Porto Riko'nun 200 mil kuzeyinde bir tekne acil durumda, sürükleniyor, hareket kabiliyeti yok, arkasından fırtına geliyor, fırtınaya kapılırsa kurtarılamaz ve en yakın gemi sizsiniz, onu kurtarmanızı istiyoruz, şirketinizle iletişime geçtik.'dedi.

SÜREKLİ AMERİKA SAHİL GÜVENLİĞİ İLE SÜRÜKLENME İHTİMALİNİN YÜKSEK OLDUĞU MEVKİLER İŞARETLENDİ
Doğan kurtarma operasyonuyla ilgili bilgi verdiği paylaşımlarının devamında, Bize tam bir koordinat verdiler gemiyi en hızlı şekilde o mevkiye götürüp o tekneyi kurtarmamızı istediler. Hemen gerekli prosedürü başlattık, gemiyi oraya en hızlı ulaşacak rotaya çevirdik. Tüm personeli köprü üstüne topladık ve 4 saat kadar mesafede bir arama kurtarma çalışmasına katılıp, mahsur kalmış 6 metrelik küçük bir botu kurtaracağımızı söyledik ve planı anlattık, küçük bir prova ve yapılacakları anlatıp, herkesi yerli yerine yerleştirdik. Geminin en başına, en uç kısımlarına, kırlangıçlara, radarların başına ve telsize. Teknenin telsizine ulaşabilmek için, sürekli anonslar geçildi. Sürekli Amerika Sahil Güvenliği ile koordinat güncellemeleri gerçekleştirildi ve teknenin sürüklenme ihtimalinin yüksek olduğu mevkiler işaretlendi. Kıç düdüklerle uyarılar devam etti. İfadelerini kullandı.

SADECE PARLAYAN BİR AYNA GÖRÜP PARLAYAN AYNAYA DOĞRU YÖNELDİK
Yaklaşık 4 saatlik bir aramadan sonra, sadece parlayan bir ayna görüp. Parlayan aynaya doğru yöneldik. İfadelerini kullanan Doğan, Yol kesip tekneye iyice yaklaşıp, sancak taraftan vinçle almayı planladık. Burada benim görevim güverteye gidip. Planı uygulamaktı. 200 metreye kadar halat atabilen fırlatma aparatını da alıp güverteye gittim. Islıkla adamı uyarıp, botun içine girmesini halat atarı fişekleyeceğimizi söyledik, o da bota kendini tamamen kapattı. Mümkün mertebe rüzgardan etkilenmeyecek şekilde en uzağa fırlatıp 200 metrelik ince halatın bir kısmının 6 metrelik tekneye taktırmaya çalışacaktık, çok şükür becerebildik. dedi.

KAN ŞEKERİ YERİNE GELSİN DİYE HEMEN SU VE ÇİKOLATA VERDİK
Doğan kurtarma operasyonunu, "Adam halatı tuttu ve biz de tekneyi tutabilecek daha kalın bir halat gönderdik ama gemiyi yerinde tutmak zordu. Sonra plan değişti, botu ve bottaki adamı iskele taraf yani sol taraftan almak için vinci iskeleye çevirdik. Bir yandan 4 kişi adamın botunu iskele bordaya kontrollü bir şekilde çekiyorduk. Adam çok yorgun bitkin görünüyordu. Adama hemen su, çikolata verdik kan şekeri yerine gelsin diye ve tansiyonunu ölçtük. Önce asitli içecek istedi, sonra 'No Power' (Gücüm yok) falan dedi, şekerli bir şeyler istedi." şeklinde anlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

137 gündür okyanusta ilerleyen Fransız maceracı Türk denizciler tarafından kurtarıldı | Video 03:08
137 gündür okyanusta ilerleyen Fransız maceracı Türk denizciler tarafından kurtarıldı | Video 03.07.2023 | 08:33
Beatriz Kasırgası Meksika’yı vurdu: 1 ölü | Video 01:41
Beatriz Kasırgası Meksika’yı vurdu: 1 ölü | Video 03.07.2023 | 08:31
Kolombiya’da eğitim uçuşunda iki askeri uçak çarpıştı | Video 00:15
Kolombiya’da eğitim uçuşunda iki askeri uçak çarpıştı | Video 03.07.2023 | 08:31
Rodos’ta tepki çeken görüntü! Bakanlık soruşturma başlattı | Video 00:14
Rodos'ta tepki çeken görüntü! Bakanlık soruşturma başlattı | Video 02.07.2023 | 13:50
Fransa’daki protestolar şiddetini arttırdı | Video 01:51
Fransa’daki protestolar şiddetini arttırdı | Video 02.07.2023 | 08:44
Çin’de kimya tesisinde patlama! | Video 02:03
Çin'de kimya tesisinde patlama! | Video 01.07.2023 | 15:20
Fransa’da sokaklar savaş alanına döndü: Protestocuları beyzbol sopalarıyla linç ettiler... | Video 00:35
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü: Protestocuları beyzbol sopalarıyla linç ettiler... | Video 01.07.2023 | 13:34
Fransa’da gerilim tırmanıyor! İsyancılar marketi ateşe verdi... | Video 01:31
Fransa'da gerilim tırmanıyor! İsyancılar marketi ateşe verdi... | Video 01.07.2023 | 12:12
Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı | Video 00:43
Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı | Video 01.07.2023 | 10:53
Fransa’da sokaklar yangın yeri! Olaylar Belçika’ya da sıçradı! | Video 02:53
Fransa'da sokaklar yangın yeri! Olaylar Belçika'ya da sıçradı! | Video 01.07.2023 | 09:50
Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 9 yaralı | Video 02:54
Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 9 yaralı | Video 01.07.2023 | 10:05
Eskişehir’de otobüs kazası: 35 yaralı! | Video 03:45
Eskişehir’de otobüs kazası: 35 yaralı! | Video 01.07.2023 | 10:05
Meksika’da Beatriz Kasırgası alarmı! | Video 00:41
Meksika’da Beatriz Kasırgası alarmı! | Video 01.07.2023 | 08:44
Fransa’da gösterilerde şiddet ve yağma olayları yaşanmaya devam ediyor! 667 eylemci gözaltına alındı | Video 01:15
Fransa'da gösterilerde şiddet ve yağma olayları yaşanmaya devam ediyor! 667 eylemci gözaltına alındı | Video 01.07.2023 | 09:06
Fransa’daki olaylarda mağazalar zarar gördü | Video 00:55
Fransa'daki olaylarda mağazalar zarar gördü | Video 01.07.2023 | 09:04
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü | Video 00:16
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü | Video 01.07.2023 | 08:44
Joe Biden canlı yayını bir anda terk etti | Video 00:12
Joe Biden canlı yayını bir anda terk etti | Video 30.06.2023 | 16:43
Fransa Başbakanı Borne’dan OHAL yorumu: Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz | Video 00:33
Fransa Başbakanı Borne’dan OHAL yorumu: "Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" | Video 30.06.2023 | 14:52
ABD’nin güneyinde sıcak hava dalgası: 14 ölü | Video 02:30
ABD’nin güneyinde sıcak hava dalgası: 14 ölü | Video 30.06.2023 | 13:41
Fransa yangın yeriyken Macron partide eğlendi | Video 00:28
Fransa yangın yeriyken Macron partide eğlendi | Video 30.06.2023 | 11:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA